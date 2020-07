"Cette idée selon laquelle, pour que l'industrie se développe, certaines entreprises doivent réussir et d'autres échouer... n'aide pas le jeu à atteindre le potentiel qu'il devrait avoir", explique Spencer au Post. "Nous devrions être poussés à aider le jeu à se développer, afin que les créateurs prennent les plus grands risques possibles. Lorsqu'un grand jeu sort, nous devrions l'applaudir, qu'il soit pour PC, ou PlayStation ou sur un Switch".

M. Spencer a déclaré qu'il n'imagine pas que les cadres du cinéma puissent espérer que le projet d'un autre studio échoue.



"Nous devrions nous concentrer sur cette industrie que nous aimons et la voir continuer à se développer. Et nous devrions la protéger des problèmes qu'elle rencontre", a déclaré M. Spencer, ajoutant que les récentes conversations sur l'accessibilité, l'inclusion et la lutte contre les communautés toxiques et nuisibles ont mis en lumière ce qui mine réellement l'industrie. Si nous devons dépenser de l'énergie, dépensons-la pour ces choses, pas pour dire "mon morceau de plastique est meilleur que le tien". Je ne pense pas que ce soit une conversation productive".



Récemment Spencer s'est attardé dans un entretien avec le Washington post sur la guerre des consoles, des exclus et à quel point celles-ci étaient nocives dans le domaine du jeu vidéo.