Bonjour à vous,



Je viens xar j ai besoin d'aide, je suis aller chez un informaticien et il se trouve au final qu il n a rien pu faire et que le proccess la carte mere et la ram avait griller , presque la totale quoi ...--__--.



Du coup, je voulais savoir quoi faire ensuite, sachant que j ai acheter le matos en 2015 chez LDLC.com



Que me conseillez vous pour remplacer ma carte mère et le processeur



Voici la liste de mon matos actuel en panne:





LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM

1

TOSHIBA DTA01ACA100 1TO 7200T SATA 1

COOLER MASTER N200 NSE-200-KKN1

1

GSKILL DDR3 4GB F3-1600C11S-4GIS

1

INTEL CORE I5-4460 3.20GHZ 6M LGA1150 BOX

1

ASROCK CARTE MÈRE B85M PRO3

1

LG GH24NSC0 GRAVEUR DVD 24X BLACK SATA

1

MSI R9 380 2GD5T OC





Merci d'avance