Pour ma part :Creative Stage 2.1 (79,99€ Amazon). Livraison 29 JuilletManette Bluetooth Compatible Switch Pro/Lite (sans fil) et PC Windows (filaire) (28,99€ Amazon)Batterie 8h avec recharge via usb Type-C. Je vais l'utiliser pour le laptop. Livraison 29 JuilletEt très très important, un petit sticker de qualité pour le laptop (3€) :

posted the 07/15/2020 at 02:13 PM by ioop