Bonsoir Gamekyo,Sur Twitter, je vois actuellement Days Gone en TT France avec énormément de commentaires disant que ce jeu a été très sous-côté à sa sortie l'année dernière.est une chaîne youtube très sympathique avec deux personnes qui n'étaient pas du tout hype pas le jeu à la base et qui finalement ont vraiment été marqué par l'aventure, l'ambiance bikers, le décors et les personnages.Il est rare de voir ça mais la note des joueurs est plus d'un point devant celle des journalistes ce qui est rare sur Metacritic.Personnellement je rattraperai mon retard et commencerai Days Gone après avoir fini Ghost Of Tsushima.[ Pas de Uno ou de Picross Shanks please