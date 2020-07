Pas besoin de me dire oué compte steam à vendre c'est illégal ... je suis quelqu'un de sérieux, je vends le compte (je ne vais pas le donner tout de même), vous pourrez changer le mot de passe, la question et réponse secrète, l'adresse mail, le compte sera à vous à 100%, je n'y aurai plus accès.Je le vends car je joue quasi jamais comme je l'ai expliqué ici :et autant faire profiter quelqu'un. Pour 50€ paypal donc. C'est un compte de 2010 qui a de la valeur avec quasi 200 jeuxLe seul "soucis", quelques jeux (très peu) (Alien me vient en tête) sont en russe car j'ai acheté beaucoup de jeux sur le store russe pour payer moins cher, quelque fois, c'est impossible de le passer en FR, quelques fois, il faut installer un patch fr qu'on trouve sur le net sans soucis, mais il y a aussi beaucoup de jeux mutlilangues !