Disponible il y a encore quelques heures au niveau 11 du Battle Pass de Hyper Scape, le skin "le couperet de l'entreprise" a finalement été supprimé sans une prise de parole de l'éditeur français.Il faut dire qu'au vu de la description du contenu, on se demande bien qui a pu valider une telle bêtise surtout avec ce qu'il se passe chez Ubisoft en ce moment : "Dans l'arène, les RH ne t'entendront pas crier."

posted the 07/13/2020 at 11:02 PM by altendorf