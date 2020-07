Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée oui oui même vous les stalkers-exilés de twitter qui ne fréquente plus ''officiellement'' gamekyo.Plus de 6 mois après le succès retentissant de la première édition, j’ai donc décidé que le peuple avait encore une fois besoin de ma clairvoyance sans égale dans l’art de dénoncer vigoureusement les productions qui ne méritent certainement pas toutes les éloges et qualificatifs que les joueurs et les médias corrompus ont bien pu leur affubler. La solution devant tout ce bordel ? Bien sûr, une nouvelle bonne douche d'objectivité afin purifier toute cette admiration baveuse qu'on certains joueurs envers ces œuvres certes agréables, mais très perfectibles.Dragon Quest VIII : L'Odyssée du roi mauditMetacritic : 89Présentation de l’acte d’accusation : Le huitième épisode de la saga est fréquemment considéré comme le meilleur épisode puisqu’il représente un véritable renouveau dans ses mécaniques.Au programme de jolis graphismes en cell shading, un bestiaire classique, mais efficace, une bande de son orchestrale, des combats plus dynamiques et une difficulté bien dosée voilà la force principale du titre ce qui est suffisant pour en faire un jeu culte non ?Non pas du tout à moins de manquer cruellement d’exigence et heureusement votre fidèle serviteur est bien présent pour remédier à la situation.Débutons avec l'histoire et les personnages ce qui devrait être avec le système de combat l’élément le plus important dans un rpg avec une durée de vie de plus de 50 heures.Le soucis c’est que le script tient sur un timbre-poste puisque cela se résume simplement à la poursuite sans relâche d’un vilain bouffon maléfique qui a subtilisé un sceptre maudit enfermé dans le château de Trodain et comble de malheur le roi est transformé en monstre vert rappelant un ersatz de Yoda. Seul le héros bien sûr muet a échappé à tout ce bordel et au final non seulement on doit poursuivre un clown débile et sans background pendant des dizaines d’heures, mais par la suite, il faut partir à la recherche du sceptre lui-même bref c’est très difficile d’être captiver par le scénario et les dialogues insipides du reste de la caste des personnages n’aident en rien. Bien sûr, on va me dire que l’intérêt des Dragon quest est ailleurs, mais les quatres derniers épisodes avaient au moins un minimum de travail à ce niveau. De plus, chacun des Dragon quest avait un ‘’concept ‘’ unique. Comme par exemple, DQ V avait son système de génération, DQ VI le monde des rêves, Dragon quest VII proposait de nombreux voyages à travers le temps pour ressusciter les continents de manière non-linéaire et cela affectait les dialogues des npc… tandis que le pauvre Dragon quest VIII n’a absolument rien pour se démarquer hormis ses jolis graphismes, un système de crafting comme on en retrouve dans toutes les productions level-5 et des menus un peu plus agréable…Pour les combats malgré qu’on voit toujours les ennemis en vue subjective lorsqu’il est le temps de donner des ordres de combat. Dans cet épisode, les personnages bougent lorsqu'il s'agit de lancer un sort ou de porter un coup ce qui donne un certain dynamisme qui manquait jusqu'alors dans les nombreuses phases de combats. Par contre, contrairement à ses prédécesseurs tout le système de progression est simplifié non seulement il n’y a aucun système de classe, mais tu ne peux même pas modifier les membres de ton équipe. Au final, tout est imposé et le joueur n’a pas vraiment son mot à dire.Au final , si Dragon Quest VII est au premier coup d'oeil assez consternant entre ses graphismes spécialement laid et préhistorique symbole de la fainéantise des développeurs qui se reposent sur une réputation acquise. En outre, le joueur est affligé par des menus archaïques et d’un bruitage d'un autre âge… Et pourtant, au-delà de cette sordide apparence on découvre un jeu d'une richesse absolument ahurissante, car il y a des millions de choses à faire, une tonne de jobs, des mondes à visiter, des npc qui changent plusieurs fois de dialogue bref un monde vivant ! De l’autre côté, tu as Dragon quest VIII qui est exactement l’opposé de ce jeu. Oui bien sûr techniquement c’est un sans-faute, oui les menus sont agréables, mais en dehors de ces aspects on se retrouve finalement devant un jeu simpliste et linéaire dans sa progression ce qui peut être très bien pour les néophytes du genre, mais objectivement Dragon quest VIII est très loin d’avoir suffisamment d’arguments pour obtenir le statut de rpg culte.Mass effect 2Metacritic : 94Présentation de l’acte d’accusation : Mass effect 2 est considéré comme l'un des meilleurs jeux de la génération précédente et de nombreuses personnes considère cette production comme la ou l’une des meilleures œuvres de Bioware.Mass Effect 2 c'est avant tout la recherche d'un compromis, celui qui pourra à la fois satisfaire les amateurs de l'univers Mass Effect et à la fois séduire une audience plus large, moins encline aux jeux de rôle. Toutefois, ce que je tiens à préciser c’est que je ne reproche nullement aux développeurs de tenter d’élargir leur public, le souci c’est que cela se passe par une série de choix, malheureusement pas tous pertinents.Effectivement, on sent clairement un désir et ce dès le premier épisode de se libérer des codes d’un Baldur's Gate pour proposer une expérience davantage cinématographique ce qui résulte d’une combinaison d’une pincée d’aventure et de beaucoup d'actions dans l’objectif ultime de rejoindre un public plus large qui recherche avant tout le grand spectacle et des jeux plus accessibles.L’une des conséquences de ce désir d’accessibilité c’est d'offrir une expérience proche d'un TPS "pur", genre particulièrement populaire depuis la génération ps3/xbox 360. Les fusillades sont ainsi plus dynamiques et un peu plus riches en sensations.Cependant, malgré que le système de combat est clairement supérieur au premier épisode et par conséquent les fusillades sont certes plus travaillées, mais elles sont également plus fréquentes, plus nombreuses... À un tel point que les combats semblent avoir vampirisé le temps des développeurs; au point d'avoir négligé le reste.Effectivement, à tous les niveaux de la production on se rend compte que l’équipe de développement à chercher à simplifier, raboter, faciliter pour ne pas rebuter les nouveaux venus.L'inventaire du premier Mass Effect était riche et parfois confus ? Aucun souci, on supprime tout même si on se retrouve avec pratiquement aucun choix d’équipement.Les arbres de compétences étaient nombreux et complexes à un tel point qu’on pouvait se perdre dans ses choix ? Pas de problème, on supprime toutes les compétences passives et on se contente du strict minimum en termes de possibilités. La conséquence directe c’est que certaines classes se limite dorénavant à simplement choisir ses munitions et si tout ce qui est hacking/crochetage ne pose plus aucun soucis rendant caduc l'intérêt de certains personnages au combatLes environnements sont trop grands pour vous ? Maintenant, on se contente d’une série de couloirs avec une profondeur de champ anecdotique. Ce n’est pas pour rien que dans Mass effect 2 on se retrouve avec des environnements spécialement confinés, dont l’objectif est d’assurer une qualité visuelle au top tout en permettant de préserver facilement l'intensité de l'action même si cela se fait au prix de la perte de l’immensité de l’espace…Niveau ‘’scénario’’, on incarne encore une fois le commandant Shepard, qui doit toujours sauver la galaxie d'une menace extraterrestre, car c'est lui le héros dont l'univers a besoin. Toutefois, pour sauver l’univers, il faut une équipe et ces personnages se trouvent généralement dans l'unique ville de leur planète respective. Une fois cette personne trouvée, elle voudra toujours bien vous accompagner dans votre mission, mais tout d'abord, il faut faire quelque chose pour qu'elle accepte, car sauver la galaxie ne semble pas intéresser beaucoup de gens. Donc, au final on se retrouve dans une mission à la gears of war on a va risquer notre vie dans un couloir pendant dix à vingt minutes, avec des tas de petits murets un peu partout afin de vous mettre à couver . À la fin du couloir il y a une petite cinématique qui sert d’excuse pour que la personne accepte enfin de vous rejoindre pour sauver l'univers. Ce que je déplore le plus c’est que la majorité des missions se suivent et se ressemblent puisqu’au final on est davantage dans un film d’action des années 80 que dans un Babylon 5 qui reste techniquement la principale source d’inspiration de mass effect.Effectivement, si Mass effect 1 proposait une histoire un peu clichée, elle avait au moins le mérite de réussir à mélanger enjeux politiques, mystères et sauvegarde de l'humanité. Dans le second on se retrouve avec un plagiat du Smoking man de X-files qui nous demande d'aller recruter mécaniquement un équipage en attendant qu'il veuille bien faire avancer l’histoire. Lorsque notre joyeuse bande est enfin complète pour notre mission suicide on est en droit d’espérer que les choses sérieuses vont finalement commencer. A la place, on a le générique de fin et la réalisation que tous nos choix n’ont absolument aucun impact.Malgré cela Mass effect 2 reste un bon jeu puisqu’il propose un univers travaillé, De plus, certains personnages restent intéressants comme l’homme trouble (si on exclut son traitement honteux dans le 3ème épisode), la bande sonore est de qualité et le système de combat est efficace. Le souci c’est ce que cette suite pop-corn est incapable d'offrir la profondeur qu'on était en droit d'attendre après un premier épisode un peu maladroit dans ses mécaniques, mais infiniment plus complet comme rpg.YS VIII : Lacrimosa of DanaMetacritic : 85Présentation de l’acte d’accusation : YS VIII est non seulement l’un des meilleurs rpg de cette génération, mais représente le retour en force des japonais.Ys est une série d’Action-RPG du studio japonais Nihon Falcom, débutée en 1987, et déclinée sur tout un florilège de supports fixes ou nomades. Malgré la longue longévité de cette série, elle n’a jamais réellement dépassé son statut de série de niche, principalement en raison des contraintes induites par un budget limité. La série s’est davantage fait connaître pour sa bande de son et ses combats nerveux. Toutefois, Falcom a décidé de voir les choses en grand avec la huitième itération de sa licence AA fétiche avec des ajouts d’éléments inédits(gestion d’un village , présence de raids et recrutement de npc) et des ambitions scénaristiques revues à la hausse.La gestion du village et de ses habitants reste l’un des axes majeurs du titre à l’instar d’un suikoden. Les personnages que vous retrouverez sur l’île et auxquels vous porterez secours se joindront à la vie du petit village en construction. Ils vous feront profiter de leurs talents divers comme la couture, la forge…En plus de ça les villageois vont avoir plusieurs requêtes comme récupérer un objet dans un endroit ou éliminer X monstres dans une zone bref cela aide à augmenter la durée de vie, mais aucune de ces quêtes n’est réellement mémorable ou spécialement inspirée. En parlant de ces quêtes annexes, au début le jeu semble promettre des interactions entre les passages de Dana et ceux d'Adol, ses actions à elle modifiant certains passages que peut traverser Adol. En réalité ce n'est pas vraiment le cas, ou plutôt le peu de modifications font presque toutes parties du scénario. Une véritable déception.On retrouve également tous les petits à côté d’un RPG avec de la pêche, de la cuisine, du craft d’items bref c’est le rêve non ? Non pas vraiment puisqu’on peut retrouver toutes ces mécaniques dans les autres rpg sous une forme moins basique, car oui il faut bien qu’on se le dise YS VIII souffre d’un manque de profondeur et de variété dans son gameplay. Bien sûr, on a de l’équipement pour améliorer nos statistiques, on a également plusieurs attaques, mais en réalité la profondeur stratégique est très limitée autant dans les builds de perso (quels builds ? Achète le meilleur équipement point) ou le choix des attaques qui se révèle anecdotique.Toutefois, l’un des premiers majeurs du titre c’est justement la découverte des naufragés due à sa grande linéarité dans un jeu qui se base avant tout sur l’exploration. Effectivement, dès le départ on nous promet une grande île à explorer avec une multitude de survivants à trouver, des passages qu'il faudra débloquer alors que ce n’est pas du tout le cas.En réalité, l’exploration se fait de manière très guidée, on avance bêtement de zones en zones qui sont dans l’ensemble petite et peu inspiré dans leur conception. Le scénario demande de passer chaque fois à la suivante, et chacune correspond à des tranches de niveaux bien précis. Dans la même veine la majorité des survivants doivent être quasiment tous secourus dans un ordre précis. Bref, la majeure partie des zones se débloquent graduellement via le scénario ou des passages à débloquer qui se font via un nombre exponentiel de villageois requis bref le joueur se rend compte rapidement que le jeu est en réalité assez linéaire et que les possibilités sont très limitées. Un autre souci majeur c’est que notre village peut se faire attaquer par des vagues de monstres donc on doit encore une fois mettre l’exploration en veille pour sauver les villageois dans des affrontements répétitifs et pas forcément très intéressants. C'est décevant, car il y avait tellement mieux à faire surtout lorsqu’on sait qu’YS Celceta avait posé de bonnes bases et il suffisait de proposer des zones annexes, des passages cachés, divers moyens d’arriver à une zone précise pour rendre l’aventure plus intéressante. Un autre point décevant considérant la technique digne de la ps2 c’est qu’on n’est vraiment loin de la présence d’un semi-monde ouvert puisque les environnements sont découpés en petites zones séparées par un temps chargement bref rien pour aider notre immersion surtout que la ps4 pouvait faire tellement plus.Et on pourrait également se plaindre des chapitres dédiés à Dana qui ne sont pas spécialement intéressants sur le plan scénaristique (comme tout le jeu en fait !), mais qui présente également des lourdeurs , une exploration extrêmement limité et des moments morts inutiles au jeu alors que la force d’un YS c’est justement l’absence de temps mort.On en vient à ce que le jeu propose, hors quelques quêtes, pour casser un peu cette monotonie.Deux activités sont proposées au village, la défense et l'invasion.La première consiste à défendre (et oui) le village contre trois vagues d'ennemis dans une très petite zone qui est censée représenter le village. À la fin de l'affrontement, une note est décernée selon différents critères (rapidité, utilisation des techniques, esquives, etc), donnant des récompenses en fonction. L’idée sur papier n’est pas mauvaise, mais on se rend compte qu’il y a uniquement une zone et que le concept devient rapidement répétitif et pas particulièrement intéressant.La seconde est l'invasion de zones dangereuses (raid). En gros alors que les monstres deviennent un peu trop agressifs donc notre joyeuse bande doit aller les calmer sur leurs propres territoires. Dans une zone de jeu très limitée, il faut allumer des torches et détruire des nids d'ennemis pour limiter leurs apparitions. Le concept encore une fois est intéressant, mais les zones et les objectifs restent trop limités pour vraiment attirer l’attention du joueur bref une autre occasion manquée pour diversifier le gameplay.Pour continuer sur les déceptions, l'aspect technique du titre est au mieux tolérable bref ce n’est pas agréable du tout. Si on pouvait peut-être pardonner les zones très limitées et les barrières invisibles sur la Vita (support d'origine) même si cette dernière pouvait faire beaucoup mieux cela reste tout simplement inacceptable sur ps4/switch surtout lorsque Falcom avait déclaré vouloir faire des efforts pour améliorer la technique de leurs productions. Niveau fluidité pas de soucis, pas de ralentissement en combats, c'est au moins ça avec un 60 fps stable sur ps4. Graphiquement, on est de retour sur ps2 tant dans les textures, que dans l’agencement des éléments, en passant par les animations. Bien sûr , plusieurs joueurs gênent pour la plupart des gens, mais il faut quand même souligner ce point, d'autant plus que ce moteur graphique dépassé accompagne une direction artistique agréable à regarder certes, mais qui reste le niveau entré de gamme du JRPG; des personnages qu'on connaît déjà tous très bien, avec Dana la guerrière qui va sauver le monde à moitié à poil, Adol le bishonen, Sahad le gros balèze sympathique au grand cœur, Ricotta la loli surexcitée de service qui sert à faire plaisir a un public bien particulier et cie…Dans les points positifs, YS VIII propose des combats très dynamiques. Première bonne surprise : la caméra. Cette dernière permet une très bonne lisibilité de l’action dans presque toutes les situations. Deuxième bonne surprise : le système de combat lui-même qui reprend les bases d’YS VII sur la base d'un trio actif où chaque personnage représente un type d'attaque particulier et n'a pas la possibilité de changer de rôle. Les attaques d'Adol et Dana tranchent les ennemis souples, les techniques pointues de Laksha et Hummel percent les défenses des ennemis volants, tandis que les armes contondantes de Sahad et Ricotta écrasent les carapaces des ennemis solides. L’un des ajouts importants dans ce titre c’est l’introduction de combos aériens pour augmenter les dégâts.Pour finir sur les combats, la plupart des ennemis possèdent un comportement spécifique, et demandent donc un minimum de tactique pour les abattre. Pour les combats de boss cela ressemble un peu à dark souls où le joueur doit apprendre des patterns bien précis pour espérer survivre.La partie sonore pour sa part est sans doute l'une des plus grandes réussites du jeu encore une fois c’est un véritable plaisir de découper les ennemis sans s'arrêter de courir, de sauter et de battre la mesure au rythme des percussions, des hurlements, des violons et du festival pyrotechnique généré par les attaques spéciales avec comme musique de fond Iclucian Dance ou sunshine coastline Pour conclure, YS VIII malgré ses défauts récurrents reste une expérience agréable, mais on regrettera tout de même qu'un jeu qui aurait pu être excellent dans une période assez sombre du j-rpg, soit finalement aussi limitée, et n'aille pas très loin dans ses idées.