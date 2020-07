... Et du coup, je n'arrive pas à jouer à Trackmania en attendant la conférence Uplay. Je comprends mieux les détracteurs du dématérialiséUBISOFT FORWARD : https://www.twitch.tv/ubisoft EDIT : Visiblement lié à WatchDogs 2 offert en regardait la conférence sur Ubisoft.com....

posted the 07/12/2020 at 06:53 PM by suzukube