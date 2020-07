Plus de deux ans que je n'ai pas acheté un jeu PC, je n'achète jamais de jeux sur PC, je prends les jeux gratuits sur l'Epic Games store et même, je joue très très rarement sur PC (jamais acheté un jeu sur ce store) mais auparavant, j'achetai beaucoup sur PC, il y a quelques années. J'ai complètement lâché le JV sur PC comme vous pouvez le voir ci dessous (mes derniers achats steam, ça date), même la dernière fois ou j'ai joué à un jeu steam, ça date ... J'achetai mes jeux sur le store russe mais je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai voulu faire un achat et paiement refusé ... est-ce qu'ils ont changé quelque chose, je ne sais pas ... (testé paiement cb revolut)Mes derniers achats Steam (7 jeux en + de 4ans donc bon ... dont seulement 2 jeux en 2017 et un seul en 2018, rien en 2019) :Dernier jeu que j'ai fait via Steam, ça date :Du coup, comme j'avais déjà un compte paypal philippin (spotify), je me suis donc créé un nouveau compte steam et puis j'ai payé mon jeu directement via ce paypal, un peu plus cher, l'équivalent de 8€ sur le store philippin contre 6€ en russie mais ça reste moins cher qu'en france 19,99€. Après, c'est exceptionnel, je vais rarement acheter des jeux sur PC, surtout si c'est des AAA impossible à faire tourner sur le laptop, je reste bien évidemment sur PS4/PS5, mais pour des petits jeux comme celui ci, pourquoi pas ..J'achète ce jeu car il m'intéresse bien évidemment mais c'est aussi pour le tester sur mon nouveau laptop qui n'est pas du tout fait pour le gaming (le dernier trackmania tourne sans soucis par exemple), donc ça devrait le faire ... selon game debate, oui en tout casPour le moment, j'aurai donc Trackmania sur ce laptop + Fall Guys prochainement (plus les jeux gratos de l'Epic, à voir si il y a des petits jeux qui peuvent m'intéresser, Overcooked par exemple ça peut être sympa).