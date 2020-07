BonjourPetit article rapide, mais je vend le jeu(en boite et en bon état).Je le vends pourEn raison du jour férié, je précise que l'envoi pourrait se faire que Jeudi ou Vendredi au pire.Paiement Paypal de préférence.Si vous êtes intéressé, merci de laisser un commentaire ici en premier puis on continuera en MP.

posted the 07/12/2020 at 01:28 PM by arquion