En effet, je suis impatient d'être le 23 pour ENFIN pouvoir avoir un aperçu des jeux qui me pète la rétine comme un boules magique devant moi.



Pour ça je compte surtout sur hellblade2 qui m'a convaincu avec sa "cinématique" qui viserai ce rendu sur séries x, donc un gameplay de ce calibre serait fort attendu



Sinon halo bien sur mais même plus besoins d'en parler y'a déjà assez d'article dessus



Mais mon petit believe serait Battlefield6 en reveal, oui car xbox est tjr en partenariat avec DICE tous comme playstation avec Activision.



Et vous qu'elle sont vos attentes ?