Salut, je viens de me souvenir que j'avais une carte son externe sur le bureau, vu que j'ai vendu mon pc fixe, je vends donc cette carte sonJe vends ma carte son externe Creative Labs Sound Blaster X-FI Surround 5.1 Pro à un très bon prix, produit d'occasion. La carte son fonctionne sans soucis, détectée et installée automatiquement par Windows 10, je fournis tout de même le cd pour les pilotes mais il est inutile.Je n'ai plus la boîte d'origine. Vendu sans télécommande. Je vends donc uniquement la carte son externe + le cd avec les pilotes + le câble usb pour la relier à votre pc.Prix : 25€ fdpin (envoi en lettre suivie), livraison en 48hPaiements acceptés : chèque, paypal, virementMe contacter par MP, je réponds rapidement.