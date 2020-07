---------------------------------------------------

-Matt Reeves développe actuellement une série The Batman. La série sera diffusée sur HBOMax et se déroulera au GCPD. Selon le communiqué de presse, l'histoire sera un "examen de l'anatomie de la corruption à Gotham City". Cette série lancera un nouvel univers Batman sur plusieurs plateformes.Petite déclaration de Matt Reeves:"C'est une opportunité incroyable, non seulement pour élargir la vision du monde que je crée dans The Batman, mais pour l'explorer dans le genre de profondeur et de détails que seul le format long peut se permettre".La série sera écrite par Terence Winter et produite par Matt ReevesLa série se déroulera dans le même monde que The Batman.-Netflix travaille actuellement sur une suite au film Bird Box-Le scénariste de Fast & Furious est ouvert pour envoyer la franchise dans l'espace-Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Sabrina, Netflix vient d'annuler le show.