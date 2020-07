Mise à niveau vers la version PlayStation®5 : Le jeu numérique "Polar Cry 6" PlayStation®4 vous offre une mise à niveau gratuite vers le jeu numérique ultérieur "Polar Cry 6" PlayStation®5.



Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. En tant que dictateur de Yara, Anton Castillo est déterminé à rendre à sa nation sa gloire d'antan par tous les moyens, son fils, Diego, suivant ses traces sanglantes. Leur impitoyable oppression a déclenché une révolution.



LUTTE POUR LA LIBERTÉ

Jouez le rôle de Dani Rojas, un Yaran local et devenez un guérillero pour libérer la nation



YARA DÉCHIRÉE

Combattez les troupes d'Anton dans le plus grand terrain de jeu de Far Cry à ce jour à travers la jungle, les plages et Esperanza la capitale de Yara



LA PUISSANCE DE FEU DE LA GUÉRILLA

Utiliser des armes, des véhicules et des Amigos de fortune, les nouveaux Fangs for Hire, pour réduire en cendres le régime tyrannique