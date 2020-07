Vu que le Cloud, c'est l'avenir, je me suis mis en mode formation intensif sur Azure avec le livre "Apprendre Azure en déjeunant" offert par Microsoft.En bidouillant pas sur les VM Linux, je me suis dis "tient, on va voir si je peut me faire un ptit Shadow pour rigoler'Du coup voici comment créer sa VGM (Virtual Gaming Machine) sur Azure en moins de 10 minutes.Il suffit de :- Créer un compte étudiant (Microsoft offre 100 dollars pour chaque nouvelle inscription),- créer la VM,- installer Parsec,- installer Steam et cie puis de jouer à vos jeux préférésJe sais pas ce que vaut par rapport à XCloud mais en tout vous aurez avec ce tuto une machine virtuelle avec accés direct à la carte graphique (Nvidia Tesla en l'occurence), ce que vous pouvez avoir chez Shadow ainsi que sur Linux avec la virtualisation sous KVM.La je me fait un MGS 5 Ground Zeroes avec une Nvidia Tesla OKLM