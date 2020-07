Dévoilé pendant la "conférence" d'annonce de la PS5 au début du mois dernier, Resident Evil Village, aka Resident Evil 8, nous livre des informations diverses et variées, au compte-gouttes (surtout des rumeurs).Aujourd'hui, voici deux potentielles informations sur le Survival-Horror de Capcom, via des rumeurs sourcées made in Dusk Golem sur Twitter (le mec qui se trompe jamais sur la franchise pour l'instant).Pour faire court, sachez donc que Resident Evil Village serait le jeu le plus long jamais développé avec le RE Engine, moteur propriétaire de Capcom. Là où Resident Evil 7 se terminait entre 9 et 11 heures, Resident Evil 8 Village aurait donc une durée de vie un peu plus longue, comprise en 12 et 15 heures (3 personnages seront jouables au passage).Tout dépendra de la façon de jouer des joueurs, car oui pour la première fois dans la série, le village serait un open-world, rien d'officiel encore là-dessus mais DuskGolem le confirme a son tour (encore lui) :L'exploration et donc, la durée de vie dépendra des choix du joueur, enfin on apprend également que le développement du jeu serait a 60%, une sortie en janvier 2021 comme a la grande habitude de Capcom, serait peu probable...Rendez-vous en 2021 pour la sortie de Resident Evil 8 !