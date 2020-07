Suite à cette investissement, Sony possède désormais une petite partie d'Epic Games. Tim Sweeney et Tencent ayant toujours les plus grandes part dans l'entreprise, Tencent ayant racheté 40% des parts d'Epic Games en 2012.Pour rappel, en début d'année Epic Games a annoncé des partenariats avec quelques studios pour des sorties de leurs jeux exclusivement sur leur plateforme (en ce qui concerne le PC). Il est très probable que Sony obtienne certaines exclusivités console au moins temporaire de ces futurs jeux.

Like

Who likes this ?

posted the 07/09/2020 at 06:22 PM by sora78