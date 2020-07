"Bien que cela dépende en fin de compte du comportement de nos clients à l'avenir, pour l'instant nous promouvons notre stratégie numérique avec un objectif de 90%, car il y a certains clients qui préfèrent posséder des disques", a déclaré la société.



"Nous voulons continuer à développer nos performances commerciales en maximisant les avantages des ventes numériques, qui comprennent la possibilité de fournir notre contenu à la fois sur de plus longues périodes et dans le monde entier".

Quatre jeux sur cinq vendus par Capcom sont distribués sous forme numérique, et l'éditeur estime qu'il est encore possible d'augmenter cette part.MH World: Iceborne a été citée l'année dernière comme le principal facteur qui conduirait à ce saut. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que 2020 soit une anomalie ; même à l'époque, Capcom prévoyait un commerce numérique à 80-90 % à moyen et long terme.Merci Steam.