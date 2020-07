Moi j'ai migré il y a deux jours, le soir même de l'annonce (révolution vers pop). Les premières livraisons, c'est pour ce lundi. Je vais recevoir ça durant la semaine prochaine donc ! Hâte d'avoir un meilleur wifi, surtout que je suis passé d'un fixe à un pc portable depuis le week end dernier. Pour ma part, pas encore expédié pour le moment, et vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 07/09/2020 at 02:49 PM by ioop