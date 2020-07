Gamexplain









Nintendo World report TV







Globalement ils ont trouvé le jeu bon, les situations sont drôle, notamment grâce aux dialogues. Le jeu semble faire un retour au source mais pas autant que certains l'auraient voulu. Le monde du jeu est le plus beau de la série et il revient à sa forme initial. Plus de world Map comme l'a initié Sticker star mais des zones interconnecté.Le jeu reste malgré tout très proches de sticker star et color splash dans son approche. Là où dans color splash il fallait utiliser la peinture pour reconstituer certains éléments, ici ça été remplacer par des confettis, mais l'idée est la même. Le musée fera également son retour (introduit depuis sticker star), il y aura cinq pièces et on pourra y voir des concept art.Les combats quant eux ont été jugé comme étant facile, ils ne reposent sur aucune stratégie mais sur la résolution de puzzle en un temps imparti pour optimiser les dégâts sur les ennemis. Il n'y a pas de point d'expérience, les combats rapportent des pièces qui serviront entre autre à payer le public composé de toads qui pourront aider lors des combats, acheter des accessoires ou encore augmenter le temps limite. Mario ne gagne certes pas d'expérience mais les toads ont un système de power point qui augmente à mesure qu'on trouve les toads caché un peu partout.Les compagnons quant eux sont bien présent en combat mais ne sont pas contrôlable, ils attaquent d'eux même. Le système de combat reste bon selon eux mais l'absence de gains d'expérience rendent les affrontements assez inutile et ils ont donc souvent évité les ennemis ou même fuit les combats, ce qui a pour effet de faire disparaître l'ennemi comme si on l'avait vaincu.Les combats de boss reposent surtout sur la résolution du puzzle qui consiste à se frayer un chemin jusqu'à eux via la roue de combat et ainsi leur infliger des dégâts.