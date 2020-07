Gameblog

A l'image de l'origami, le monde de ce Paper Mario dévoile une grande richesse à mesure qu'il se déploie, son système de combat gagnant ici encore en épaisseur. Cet intérêt subsiste-t-il de bout en bout, sans complexifier inutilement son propos ? Réponse très bientôt dans le test, mais si certains craignaient un repli de la saga, la fibre d'originalité de Paper Mario : The Origami King pourrait le ramener jusqu'à son trône, en digne souverain du RPG moustachu...Vous l'aurez compris, avec cette notion de temps et ce côté puzzle, les affrontements sont assez palpitants, en plus d'être bien rythmés musicalement. Quant au reste, à savoir l'exploration, l'aspect scénaristique, la partie visuelle et sonore ou encore la durée de vie, nous y reviendrons dans notre test complet. Sans rentrer dans les détails, disons simplement que l'aventure est prenante, sait nous faire esquisser quelques sourires et arrive à nous mettre des étoiles dans les yeux. Vous l'aurez compris, Paper Mario: The Origami King a toutes les qualités d'un futur incontournable de la Switch... sur le papier pour le moment.Avec sa direction artistique aussi rafraichissante qu'une brise d'été, ses combats "sur disque" originaux et son écriture bien fendard, Paper Mario & the Origami King a tout ce qu'il faut pour devenir LE jeu familial de l'été sur Nintendo Switch. Reste maintenant à déterminer si ses idées réussissent suffisamment à se renouveler pour nous tenir en haleine tout au long de l'aventure.