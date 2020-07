ChairF*cker est une "expérience" de jeu immersive et engageante qui aide les joueurs à se connecter non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec le monde qui les entoure. De nos jours, avec les téléphones, les SMS, les pandémies massives, cette histoire doit être racontée : L'histoire d'une âme qui cherche à se rapprocher et à se connecter. ChairF*cker est l'histoire de l'amour et de la solitude dans les périodes sombres. ChairF*cker est une expérience où les joueurs peuvent vraiment se mettre en selle et s'installer dans un jeu de chattes de chaise hardcore. Chaque seconde compte dans ce jeu intense et socialement stimulant.Immergez vous et de vivez plus de 100 000 000 d'expériences uniques de rencontres sur chaise. Profitez de la PROFONDEUR de l'histoire en lisant les profils de rencontres de chaises. Choisissez vos chaises comme vous le souhaitez. Choisissez les chaises que vous voulez trouver ! Appelez les chaises au téléphone ! CRIEZ COMME UNE CHÈVRE TRÈS FORT ! Ouvrez un portail vers l'enfer, mais faites attention à ce qu'il y a de l'autre côté ! C'est une chaise ! Ou peut-être est-ce vous-même.Mettez vos œufs de joueur en émoi avec cette simulationFaites votre chemin dans 1 environnementDécouvrez la sombre vérité qui se cache derrière chaque chaise, quels secrets les unissent ?Faites-vous un chemin jusqu'au sommet de la pile de chaisesContrôlez réellement l'impact de vos poussées pelviennesMenusAnimation !Cliquer surDouble clicSauvegardez les données de jeu !Incroyable !Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) (bah ouais j'allais pas m'emmerder à traduire ça moi même)D'après le célèbre insider Julien Chaise, un portage next gen serait en cours, et Microsoft viendrait de faire une offre pour racheter le studio, nous en sauront certainement plus le 23 juillet.Je précise qu'il n'y a aucune représentation de parties génitales dans le jeu donc théoriquement rien ne peut être considéré comme pornographique mais si ça dérange des gens je veux bien effacer l'article.