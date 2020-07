Bonjour à tous,

vu que le 23 juillet arrive et que microsoft va sûrement tout niquer (et tant mieux car concurrence = plus de bon jeux), j'avais une question purement rhétorique pour les fanboy sony anti MS: les 3/4 de gamekyo quoi (si on fait abstraction des fanboys nintendo)



UN "TU PRÉFÈRES"



DONC:



TU PRÉFÈRES QUE L'HISTOIRE SE RÉPÈTE ET QUE ÇA SOIT LA MEME CHOSE QUE L' ÈRE PS4/ONE (CHARTS, EXCLU DE QUALITÉ ETC)



OU ALORS





TU PREFERES QUE SONY SORTE SES MEILLEURS JEUX TOUTE EPOQUE PS CONFONDUE , MAIS QUE MS DOMINE LA GEN? (MEILLEURES EXCLUSIVITÉS, PUISSANCE, AURA, CHAMBRAGE ET BIEN PLUS DE VENTES DE CONSOLES).



Je choisis la 2eme option perso (même si je ne suis pas anti MS, mais je n'achèterais que la ps5)