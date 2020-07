Salut tous le monde,Tout le monde pensait que je citerais The last of us part 2.Bah non c'est...Non mais sérieux je veux bien pour tout les goûts, mais là c'est abusé.Ils y a des perles sur VR, quand j'ai vu ça j'étais plié.Allez pour ceux qui vont l'acheter amusez vous bien.Bonne journée à tout le monde.