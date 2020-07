Metacritic 57% (24 critiques) -Pour l'instant-

Gamekult 5/10

Gameblog 5/10

JVC 9/20

( 4 Positives / 15 Mitigées / 5 Négatives)God is a Geek 8,5/10Destructoid 8/10Hardcore Gamer 7/10IGN 5/10GameInformer 5/10Gamespot 5/10Deadly Premonition 2 : A Blessing In Disguise est une suite light du très culte Deadly Premonition. On y revient sur une vieille affaire de Francis York Morgan, à Le Carré, dans la nouvelle Orléans. L'histoire est une fois encore très plaisante, l'ambiance toujours aussi décalée, le casting de PNJ haut en couleurs, mais le tout souffre du format du jeu, plus court. L'histoire monte très vite, est très vite résolue, et il y a moins de rebondissements, malgré une petite surprise, révélée dès le début. Franchement, on ne boude pas notre plaisir de retrouver cet univers, de façon un peu inattendue.Question gameplay, on est toujours sur quelque chose de très austère : combats insipides, déplacements fastidieux en skateboard, longueurs en pagaille, objectifs de quête tout sauf clairs, mécaniques de routines de PNJ souvent embêtantes, et on fait même pire sur certains points, comme les donjons par exemple. Au nombre de trois, ils sont linéaires et ne proposent que du combat. Adieu Raincoat Killer. Techniquement parlant, si le tout est un peu plus beau, ça reste bien bancal. Le framerate chute souvent, la profondeur de champ limitée, le popping envahissant... Les bugs sont aussi de la partie, et on a eu environ un "retour menu" par chapitre.Franchement, au vu de ce tableau mi-figue de luxe mi-raisin pourri, difficile de conseiller à un nouveau venu l'univers ce second épisode, inférieur à son modèle. Commencez plutôt par celui de 2010, lui aussi disponible sur Switch. Du coup, ce Deadly Premonition 2, il est à réserver aux fans, et uniquement à eux.Eux seuls seront capables d'endurer ce voyage ludiquement infernal dans le simple but de découvrir le dénouement de l'intrigue.Quand à la note... Sévère ou clémente, Zach, à toi de voir !Du haut de son intrigue aussi sinueuse que les méandres des bayous, Deadly Premonition 2 est sûrement le meilleur mauvais jeu de ces dernières années. À l'image de la jeune Lise Clarkson trouvée au début de l’histoire découpée dans un bloc de glace, le soft de SWERY est déjà un vestige du passé, dont les différents morceaux qui composent son aventure sont inégaux, meurtris, mais aussi profondément humains. David Lynch lui-même avait compris, en faisant revenir Twin Peaks 26 ans après le clap de fin, qu’il ne fallait surtout pas livrer la même tambouille au téléspectateur. Si Deadly Premonition apportait quelque chose de nouveau en 2010 malgré sa technique cassée, ce nouvel épisode se contente de refaire du Deadly Premonition. Avec ses réelles qualités, mais aussi, et surtout, ses gros vilains défauts. Du sentiment au ressentiment, il n’y a qu’un pas que nous ne franchissons pas : le fan averti trouvera sans doute des qualités à cette préquelle qui fait également office de conclusion touchante.USGamer 1/5