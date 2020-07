Donc, ce sont les editeurs qui décident si ils veulent utiliser le smart delivery ou non, et ils peuvent même le rendre payant si ils le veulent (NBA2K-Uniquement valable avec la MAMBA EDITION).





"Les développeurs et les éditeurs décident en fin de compte de la manière dont ils proposent leurs jeux

Les jeux qui ne sont pas Smart Delivery seront traités différemment des autres au sein de l’écosystème Xbox selon VGC.

C’est la raison pour laquelle Fifa 21 et NBA 2K21 ne partagent pas certaines données entre les deux générations de consoles.



Un jeu qui n’est pas Smart Delivery à son lancement ne pourra plus l’être ensuite.

La décision finale appartient donc aux éditeurs et développeurs"



Bien sur ils sont déjà ACQUIS ET GRATUIT pour les FIRST PART