En ce moment je regarde pas mal de vidéos sur le thème des configurations dites "budget gaming" et j'ai constaté que le socket 2011 et les chipsets x79/x99 sont assez populaires chez les youtubeurs.Il y a notamment les cartes mère de marque Huanan qui font beaucoup parler d'elles. Pour 60-70 euros, ces cartes mères permettent d'utiliser des processeurs de la gamme Xeon qui vont du simple quad core (sans hyper-threading) jusqu'à des processeurs à 12 cœurs/24 threads.avec un passmark à 14.000 points (Xeon E5-2697 v2).Autant dire qu'avec autant de cœurs de disponible, on peut obtenir une excellente config capable de tenir tête aux prochaines consoles si on dispose d'un bon GPU bien sûr