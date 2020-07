Jeff Grubb (qui a eu tout bon jusqu'à là) en avait déjà parlé, et c'est au tour de Tom Philips (Eurogamer) de cofirmé à son tour une nouvelle prise de parole de Sony début Août.Pas d'indice sur le contenu mais on peut miser du gameplay des jeux présenté en juin, précision sur les titres de la fênetre de lancement, et potentiellement d'autres annonces.