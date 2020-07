Sa musique m'a inspiré depuis très longtemps et son taf est dans un de mes films favoris. C'est à 91 ans que ce bonhomme cool et humble à rejoint un de ces amis et mentor Sergio leone. Qui sait ce que ces 2 créeront là ou ils sont...



2 Petites Videos !

















Pour infos Ennio Morricone est également celui qui a apporté au cinema des thêmes fort pour chaque protagoniste, rien que ça ! Star Wars par exemple est un fidèle représentant de cette école ! Bref je devais au moins faire cet article. Merci & Rest in Peace ! !