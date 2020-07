Salut les gars,Merci pour le précédent post. Deux membres du site ont pu récupérer gratuitement un des PC que j'avais proposé. Il en reste encore 3 donc pour ceux que ça intéresse c'est par mp.Du coup je me sépare aussi de 3 de mes anciens postes qui sont plus récents que je vends à prix très compétitif.Le motif : je suis arrivé à un stade dans mon apprentissage de la virtualisation qui fait que je n'ai plus vraiment besoin d'avoir une tonne de machines reconditionnés pour les besoins de mon homelab. J'ai un serveur Lenovo ThinkCentre M93P et un Lenovo W540 en portable qui me suffisent amplement pour mes manipulations quotidiennes et avec mes formations sur Azure et AWS, je vais de plus en plus me concentrer sur le CloudC'est une bonne occasion qui se présente pour vous si vous souhaitez vous construire un serveur pour votre homelab, un poste de bureau ou un PC dédié au gaming. C'est tout ce qui me reste en stock.Un mini PC vraiment polyvalent. Il peut aller jusqu'à 16 go de RAM et accueillir un Xeon E3-1265L v2 (huit coeurs logiques basse consommation). Voici les caractéristiques :- 6 Go de RAM,- i5-3470T (quatre cœurs logiques, 2,9 Ghz/3,6 Ghz avec Turbo Boost, TDP de 45 watts),- SSD 180 Go,- Lecteur DVD fournis en bonus,- Windows 10 Pro (si besoin).En projets sympas il m'a servi pour les taches suivantes :- Serveur bas consommation sous Proxmox VE (virtualisation de VMs Windows Server et Ubuntu),- Emulation avec Batocera (supporte jusqu'à la PS1, N64, Saturn, Dreamcast et PSP sans problème),- Kodi avec connexion à mon serveur Jellyfin.Pour info, il est disponible à 138,72 € en version 4 Go sur Ebay en premier prix. À 79,99 €, vous avez 2 gi supplémentaires et un lecteur DVD.Excellent PC de bureau. Le Intel HD 4000 est largement suffisant pour jouer à n'importe quelle consoles jusqu'à la Wii et avec un GPU dédié, il fait tourner les derniers jeux sans aucun problème.Voici les caractéristiques :- i5-4570 (quad-cores, 3,2 Ghz),- 4 go de RAM,- Disque dur basique,- WIndows 10 Pro.Il est dans les 165 euros sur Ebay donc encore une fois, je suis moins cher sur le coupC'est avec regret que je m'en sépare mais vu que le chipset n'accepte pas les accès PCI pour mes VMs, je préfère investir dans un modèle plus adapté.- i3-3220,- 4 go de RAM,- Disque dur basique,SI vous souhaitez l'améliorer, il accepte jusqu'à 32 Go de RAM, une GTX 750 Ti/1050:1050 Ti/1650 et GT 1030 low profil ainsi qu'un E3-1245 v2 (jumeau du i7-3770).Sur Ebay il vaut dans les 75-80 euros et les 100 euros sur leboncoin. Vu que les coûts en upgrade sont non négligeable, je m'en sépare pour 50 euros, c'est quasi donné. Ce modèle SFF est très populaire pour un usage gaming et émulation.