Concernant la caméra, j'aime beaucoup. L'image est de bonne qualité, de jour comme de nuit (vision nocturne), bien étanche, aucun soucis sous la pluie, ça se fixe sans soucis facilement avec deux vis, même avec du vent, ça ne bouge pas. Toute l'installation est assez facile, on gère tout ça via l'app Mi Home.Le seul gros défaut, c'est celui ci : par exemple, la caméra détecte du mouvement, elle va enregistrer 30sec de video, puis une pause d'une min sans rien enregister et ensuite, après cette fameuse minute, si il y a du mouvement une nouvelle fois, elle enregistrera 30sec encore une fois, c'est pour éviter qu'elle enregistre constamment si il y a du mouvement pour ne pas vider la batterie rapidement.Donc il faut vraiment l'installer dans un endroit calme, ou il n'y a pas du mouvement toutes les 3min ... ce n'est pas le cas pour moi. Je l'ai installé à un endroit ou des voitures passent constamment ... donc bon.Et ensuite, pc fixe HS, le ssd (de 2012) a lâché ... j'ai donc perdu mon OS et pas mal de données. Pas le courage de réinstaller un nouvel OS, de tout réinstaller sur ce PC. Autant avoir un nouveau PC si c'est pour tout réinstaller !Du coup, j'ai basculé d'un PC fixe à un portable, ça me fait chier mais bon .... voici le modèle : Huawei Matebook D15 à 550€ (15,6" , ssd 256gb, 8gb ram ddr4, Quad Core Amd Ryzen 5 3500U (4 coeurs cadencés à 2,1 / peut monter jusqu'à 3,7 GHz (Turbo), gpu Amd Radeon Vega 8, batterie 7h, beau design, fin et léger, parfait pour surfer sur le net, se mater des films et un peu de montage video. Pas fait pour le gaming mais ce n'était pas le but de mon achat ! ça peut tout de même faire tourner des jeux mais pas des gros AAA.J'ai branché mon pc portable à mon ancien écran du pc fixe, beaucoup mieux un grand écran 27" de méoire je crois lol, je garde les enceintes également ainsi que ma souris filaire qui date de quelques mois. Pour le reste, tout est à vendre (sauf le boitier qui n'est pas dans un bon état, des stickers dans tous les sens etc ..).Le gros point négatif du pc portable : pas de prise réseau, donc only wifi et en plus wifi 5, pas de wifi 6 mais à 550€, ça reste un bon rapport qualité prixJ'aime beaucoup le fait de débloquer son pc avec son empreinte digitale, le son est très bon également, bien fort pour un pc portable.A vendre :I7 2600k : 50€Deux GTX 680 : 50€ pour uneUn gros rad noctua pour le processeur, comme neuf, qui date juste avant le confinement, donc encore garantie : Noctua nh-u12s, faire offreUne carte mère compatible avec ce processeur : MSI z77a-gd65, faire offre16gb ram, Ddr3-1866 cl9-10-9-28 1,5v (f3-14900cl9q-16gbzl, au total c'est 4 barrettes 4gb donc 16, faire offreUne alim corsair 1000w, modulaire : Corsair hx1000w 75€ fdpinJe vends le tout 300€, je ferais un article plus en détails la semaine prochaine concernant cette vente avec plus de photos, avec les différents prix, là je suis encore occupé à tout réinstaller sur le laptop, je n'ai rien suivi niveau actu depuis plusieurs jours, faut que je rattrape mon retard d'ici le début de semaine.