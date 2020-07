Un petit post non pas pour me vanté de mes achats (j'ai passé l'âge) mais pour donner un aperçu de qu'on peux avoir sur Aliexpress à bon prix.Pour 32 euros, c'est clairement une affaire. 9 ans aprés sa sortie, ce processeur fait toujours bonne figure sur les derniers jeux. J'ai juste fait une gaffe en prenant la version sans IGPU, le E3-1275 dispose lui d'un IGPU pour info.Le but est de me construire un homelab du meme type que ma machine de production mais plus orienté expérimentations (outils DevOps, serveur Hyper-V avec GPU Passthrough etc.).Pour 48,98 euros j'ai eu deux barrettes de RAM DDR3 avec dissipateur thermique. J'ai eu un léger coup de flip sur les performances gaming mais la cause était logiciel et non matériel.Trés satisfait, ca me permet d'avoir 6 Go pour chacune de mes deux machines virtuelles. Sachant que le serveur tourne 24h/24 et 7j/7, je vous ferait signe si c'est de la daube