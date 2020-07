Plusieurs joueurs professionnels ainsi que des membres influents de la communauté du jeu de combat Super Smash Bros. ont fait l'objet d'allégations d’inconduite sexuelle dans les derniers jours dont l'actuel 4ème mondiale Nairoby « Nairo » Quezada qui a reconnu avoir eu des relations avec un adolescent de 15 ans lorsqu'il avait 20 ans.La tempête est venue avec les accusations de Zack "CaptainZack" Lauth, qui a dénoncé le joueur de la structure NRG, pour avoir eu des rapports sexuels avec lui, alors que CaptainZack était toujours mineur.Toutefois, malgré que Nairo n'a pas cherché apparemment pas à nier les faits, il semblerait que son frère et manager aurait cherché à acheter le silence de CaptainZack.Jason « Anti » Bates a également été expulsé de son équipe en raison de ses conduites sexuels envers des mineurs.De plus, une commentatrice et deux commentateurs bien connus sont également visés par des allégations d’inconduite sexuelle. L’une de ces personnes, Richard « Keitaro » King, a reconnu sur Twitter avoir eu des relations sexuelles avec une femme mineure. Il a ensuite été libéré par son équipe, les Susquehanna Soniqs.L'actuel deuxième mondiale sur smash bros ultimate et ami de Nairo Ezra ''Samsora'' Morris vient également d'annoncer aujourd'hui qu'il va prendre une pause des médias sociaux.L'ancien champion mondial sur Smash bros 3 et 4 Gonzalo '' ZeRo'' Barrios a également annoncé qu'il ne va plus jamais participer à des tournois de smash bros après des accusations sur des conduites sexuels douteuses avec des filles mineurs.Pour finir, Troy "Puppeh" Wells a accusé la commentatrice Cinnamon "Cinnpie" Dunson d’avoir profité de lui alors qu’il n’avait que 14 ans au moment des faits. Cette dernière n’a encore rien déclaré.Cela survient alors qu’une vague de dénonciations frappe l’industrie du jeu vidéo autant dans le milieu du développement de jeux que dans ceux de la diffusion en direct et du sport électronique depuis la fin juin.