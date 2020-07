Yo gamekyo, La saison 2 de Dr stone devra faire son entrée en janvier 2021 qui reprend la fin de la saison 1, pour débuter avec l'arc Stone Wars ! Je vous conseille ce manga et même l'anime que je valide à 1 milliards de %

posted the 07/03/2020 at 12:51 PM by yanissou