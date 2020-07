Je ne comprends pas pourquoi les jeux vidéo de la next gen devraient coûter plus cher ?





En quoi le développement d'un jeu d'aujourd'hui auraient ces coûts augmentés l'année prochaine ?



Si ont écoutes les "Hugh Ouvrard", ça signifie qu'à partir de la next gen les jeux indépendants aurait des budgets de AAA d'aujourd'hui ?.



Franchement un AAA chez Nintendo devrait coûter 70 euros ? au même prix qu'un God Of War chez Sony ?....

Les éditeurs se sont fait des couilles en or avec les lootboxs, Sony et Microsoft avec l'online payant... on a plus de ventes en millions cette génération que les générations précédentes... Mais on doit payer plus chère parce que " Ca coûte plus chère" .





Plus ils se font d'argent plus ça devrait coûter plus chère c'est la seule logique que je comprends.



Sinon autant rester sur Current gen 10 ans de plus pourquoi créer de nouvelles consoles blablabla. Les coûts resteront les mêmes.



On doit comprendre que le seul raisonnement, c'est: " les lootboxs vont être taxés, considéré comme des jeux d'argent dans de plus en plus de pays", il y aura non pas des pertes mais justes moins d'entrés d'argents chez les éditeurs, et pour que les actionnaires gagnent autant d'argent ou plus que d'habitudes faut trouver une solution: AUGMENTER LES PRIX