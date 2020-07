Cela fait suite aux révélations que l'un des organisateurs de l'Evo (Joey Cuellar) aurait eu des comportements plus que déplacés avec des garçons mineurs.La décision de Capcom et NetherRealm est à salué, mais si les autres éditeurs suivent (Namco Bandai, Arcsys, SNK), ça peut signifier la mort de l'EVO (qui sera remplacé par un autre grand tournoi).Nintendo et Smash Bros ont été mis de côté suite à la décision de faire le tournoi "online" (on sait que le jeu en réseau est le point fort de la Switch!), mais nul doute que Nintendo va en profiter pour se retirer pour de bon.Source:UP 1: Le communiqué de Capcom"À la lumière des récentes accusations portée contre l'organisateur de l'EVO Joey Cuellar, Capcom ne participera plus à EVO 2020. Par respect pour ceux qui ont été touchés et pour l'enquête en cours, nous avons estimé que c'était la ligne de conduite appropriée . Nous nous excusons auprès des joueurs et des fans qui attendaient avec impatience ces tournois. "