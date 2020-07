Bonne journée, depuis l'annonce de Min Min sur Smash bros ultimate , les avis ont été grandement polarisé même au sein des joueurs professionnels. D'un coté , tu as Mkleo l'actuel champion du monde qui estime que Min Min reste un personnage médiocre ou au mieux passable alors que d'autres joueurs du top 15 estiment le ce perso pourrait avoir potentiellement un impact pratiquement aussi grand que Joker(qui fait partie du top 3 en ce moment des meilleurs personnages).



De mon coté , j'ai testé le personnage 10-15 heures avec mes potes depuis son lancement et pour l'instant c'est un personnage qui est très inégal en terme de force et faiblesse.



D'un coté , elle défonce complètement certains types de personnages(Byleth, Samus, Donkey kong, Roi dadidou, king k rool, ridley , banjo et cie) à un tel point que tu ne peux strictement rien faire tellement que le sentiment d'impuissance est grand. Toutefois, lorsque Min Min affronte des personnages rapides qui peuvent enchaîner des combos et de s'approcher rapidement de toi , elle devient rapidement impuissante surtout lorsqu'elle est propulsé en dehors du stage de combat comme le démontre cette vidéo d'une finale d'un tournoi.









Au niveau casual , le personnage est par contre extrêmement efficace car même en spammant bêtement tu peux tuer sans difficulter des personnages à moins de 60%.