Le featuring de SINOaLICE (un RPG sur Smartphone) avec NieR Replicant et NieR: Automata est désormais daté : ce sera du du 16 juillet au 6 août pour la collaboration avec NieR Automata, et du 6 au 20 août pour les personnages de NieR Replicant ! Un peu de gameplay sur ce SINOALICE avec le Petit Chaperon Rouge : Sinon, de votre côté, vous jouez à quoi sur Smartphone ?

posted the 07/02/2020 at 12:09 PM by suzukube