Désolé je suis sur mon tél, mon PC a lâché (le SSD avec mon Windows dessus), pas envie de réinvestir dans ce pc a nouveau, j'ai acheté un laptop en urgence sur le net, réception vendredi Du coup, je vends des pièces fonctionnelles d'occasion, je connais les prix, je m'y connais donc .. faite moi des offres I7 2600k : 50€ Deux GTX 680 : 50€ pour une Un gros rad noctua pour le processeur je regarderai la référence demain, comme neuf, qui date juste avant le confinement, donc encore garantie Une carte mère compatible avec ce processeur, je vous donne la ref demain 16gb ram + Sûrement d'autres truc que j'oublie, j'éditerai l'article sur mon laptop ça sera mieux Une alim corsair 1000w il me semble également, modulaire

posted the 07/01/2020 at 10:28 PM by ioop