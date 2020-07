Voici une actualité autour de Cloudpunk.Dernièrement, j'ai osé un jeu de mot sur Cyberplouqs 2077 (ne me jugez pas et ne me détestez pas, c'était uniquement de l'humour de caniveau), et bien sachez qu'un développeur a réussi à oser appeler son jeu Cloudpunk ^^' !C'est disponible dès maintenant sur Steam, et en juillet sur PS4 et Xbox One !