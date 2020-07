En attendant la sortie de l'ultime exclusivité dans quelques semaines sur Playstation 4: Ghost of Tsushima, un petit article pour qu'on reparle de cette génération chez SONY avec sa Playstation 4! Ce n'est pas un article de GOTY, jeu de la génération ou quoi que ce soit, on attendra le jeu précité au début mais vous pouvez déjà en parler si vous le voulez, comme moi!Mais vache.... Il y a peut-être eus de rares erreurs chez eux sur cette génération, mais bon sang ? Elle était folle cette génération chez eux, et cette dernière année est également assez dingue!!!Nous avons eus des suites de jeux cultes datant de la dernière génération comme Uncharted 4 et The Last of Us 2, des nouvelles licences extraordinaire comme Horizon: Zero Dawn et Marvel's Spider-Man, des licences a succès réinventer, prenant un risque plus ou moins élevé comme Ratchet&Clank mais "et" surtout God of War ! Des remakes de qualité pour des jeux comme Final Fantasy 7!Alors au final, à la fin, nous y sommes presque. Quel est votre avis pour la Playstation 4 ? Me concernant les dernières années m'ont totalement proposées ce que j'attendais, avec des jeux qui me reste en tête comme God of War et The Last of us: Partie 2! Des jeux qu'aucun autre rival ne peut fournir à l'heure actuel... Un vrai plaisir cette console depuis inFamous: Second Son!Je suis juste déçu par la franchise Final Fantasy qui n'a presque rien proposé ainsi que Ratchet&Clank (bon la suite sort au lancement de la PS5, je pardonne!) et un petit peu déçu de ne pas avoir eus de suite d'inFamous justement que j'ai adoré et qui reste l'un de mes meilleurs souvenirs sur la console.Me concernant je n'ai plus d'achats prévus sur la console (prenant The Avengers sur PS5) mon grand gagnant est et restera: GOD OF WAR ! Certes The last of us 2 est une pépite, il est extrêmement dur de faire une suite d'un jeu comme TLOU qui fût une claque monumentale MAIS il est également très difficile et courageux de se réinventer et prendre des risques pour une franchise qui fonctione encore comme God of War, bref c'est le jeu que je met N°1 sur PS4!!!!!