À Tokyo, la police a arrêté un lycéen pour avoir menacé de bombarder le siège de Konami.Selon Yomiuri, le suspect de 16 ans est accusé d'avoir proféré ces menaces entre le 16 et le 18 juin dans la section des critiques d'une boutique d'applications en ligne. (Yomiuri n'a pas précisé lequel.) Mainichi rapporte que le jeu en question est une application de jeu de football mobile PES.Le suspect aurait écrit: "Je vais faire exploser le quartier général de Konami" et "Je vais tuer les gens qui travaillent à Konami". Le lycéen a ajouté que le terrorisme était possible, même au Japon.Il aurait admis ces accusations, disant qu'il était bouleversé par un bug dans le jeu, à savoir des problèmes de connexion qui lui avaient apparemment fait perdre. Le suspect dit qu'il était «énervé» par Konami