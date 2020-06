Salut les gars,



Pour ceux qui ont :



- Envie de faire un cadeau à un membre de la famille (pére, mére, neveu, niéce etc.),

- Envie d'apprendre l'informatique (virtualisation) avec du matériel de seconde main.



J'ai 5 PC en stock qui dorment dans le placard et dont j'aimerai me débarrasser.



- 4xDell Optiplex 755 SFF

- 1xLenovo M58P



A la base j'ai eu ces PC pour une bouchée de pain avec des pièces manquantes (disque dur, RAM notamment) et des processeurs faiblard (Core 2 Duo et Pentium D).



Ils sont en parfait état de fonctionnement et sont très intéressant pour ceux qui veulent les bidouillés (pleins de vidéos sur Youtube à ce sujet). Ils sont capable d'accueillir au maximum un Xeon x3363 (4 cœurs, 2,83 Ghz, 2165 points sur CPUMark), 8 Go de RAM, d'accueillir 2-3 SSD en SATA et une GT 1030.



Comme projet sympa vous pouvez faire :



- Un PC sous Batocera/Recalbox/Retropie (jusqu'à la Gamecube/Wii ca passe),

- Un PC Gaming low cost (avec une GT 1030),

- Un serveur de virtualisation sous Proxmox (KVM/LXC),

- Un serveur Minecraft...

- Un PC de bureau lambda.



Encore une fois, j'en fait don, c'est un par personne, disponible sur Orléans et ils ont besoins d'être améliorés si vous souhaitez des performances décentes. Tant que ca part pas à la poubelle et que ca sert à quelqu'un, c'est le principal.