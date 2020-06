Salut les gars,Pour ceux que ca intéresse, je me débarrasse d'un de mes PC. Voici les caractéristiques :- Dell Optiplex 3020- i5-4570 (4 coeurs, 3,2 Ghz, 5151 points sur CPUMark),- 8 Go de RAM,- Disque dur standard (250-320 Go),- Windows 10 Pro à jour,Je le vend pour 150 euros, ce qui reste un prix très compétitif. La raison est que le chipset de la carte mère ne supporte pas les mécanismes d'adressage des entrées-sorties (je vous ai perdu).En gros je peux pas attribuer de périphérique physique (carte graphique/réseau/usb/sata) à mes machines virtuelles et vu que je virtualise absolument TOUT ca me les brises. C'est juste pour une histoire d'option absente sur le chipset sinon je l'aurai garder.Sinon pour tout autre usage (bureautique, gaming, multimédia), il fait largement son taff. Pour ceux que ca intéresse, par mp.