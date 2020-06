Netflix a décidé de retirer purement et simplement un épisode entier de Community, un des meilleurs en plus,(le 14e épisode de la saison 2), n'est plus visible sur la plateforme. On y voyait Chang se présenter au jeu le visage peint en noir, du coup pour éviter la polémique du blackface en plein Black Lives Matter, ils ont carrément supprimé l'épisode.Je suis déçu, car ceux comme moi qui apprécie la série , c'est bien une des rares a avoir autant de diversité dans le casting et tout les sujets sont traités avec intelligence (racisme, religion, homosexualité, harcèlement, etc... )Voilà pour finir je suis dégoûtée car c'était un de mes épisodes préféré toute série confondu, et pour ceux qui ne connaissent pas community, jeté vous dessus c'est une série intemporelle