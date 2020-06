"Est-ce donc "normal" et acceptable que quelqu'un qui a bien fait son boulot soit remplacé pour des raisons arbitraires? Je veux dire dans le cas présent (même si c'est fictif ici) Benoit Allemane a sans doute été choisi pour sa voix, sa diction, son rythme d'élocution, son professionnalisme. On choisit avant tout les personnes pour des qualités précises, et parce qu'on se dit que leur voix colle au personnage. Les acteurs (originaux) valident parfois eux-mêmes ces voix et veulent que ça soit toujours le même doubleur qui représente leur voix dans telle ou telle version.

Sinon, question subsidiaire : quand Omar Sy interprète le rôle d'Arsène Lupin, est-ce du fait de "pressions structurelles" et de "pratiques systémique" ou parce que le mec est bankable (comme ils disent) et populaire et que ça convient très bien aux producteurs?" - 47Lynch



Vous en pensez quoi ?