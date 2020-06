Salut, Je vends divers jeux ps4 dont : - Dragon Ball Z Kakarot (35€) - Little Nightmares (10€) - Resident Evil 7 (15€) Pour Dbz Kakarot ps4, il s'agit d'une boite anglaise mais il y a bien les sous-titres vf comme la version française. Ils sont tous neuf sous blister. Je fais uniquement de la remise en mains propres aux Mureaux ou sur Paris. Paiement en espèces. Mp moi si intéressé. Merci.

Like

Who likes this ?

posted the 06/27/2020 at 06:10 PM by naruto780