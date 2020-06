centaine de niveaux

Apparemment une information aurait fuitée dans un mail de Gamestop promouvant Crash Bandicoot 4 et le jeu contiendrait uneainsi que de nouveaux modes de jeux. On espère que la qualité soit tout aussi présente que la quantité mais au vu du dernier trailer on peu voir que les décors sont déjà magnifique et plein de vie.Les 3 premiers jeux de la N'Sane Trilogy contenaient respectivement 33, 32 et 37 niveaux.sortira le 2 octobre 2020.