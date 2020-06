« Un portefeuille de logiciels complet est nécessaire pour tirer parti des fonctionnalités matérielles de nouvelle génération »

« Chez NVIDIA, le support de DirectX 12 Ultimate est plus qu’une simple case à cocher, c’est l’assurance que nous avons fait le travail nécessaire pour donner à nos clients un produit complet avec un ensemble de fonctionnalités qui peut faire avancer l’industrie ».

Nvidia vient d'annoncer dans un communiqué sur son site internet, qu'il a rendu disponibles les pilotes Game Ready et les pilotes Studio qui offrent une prise en charge complète des fonctionnalités Microsoft DirectX 12 Ultimate sur les cartes RTX.Ces nouveaux drivers font des Nvidia RTX les premiers, et les seuls, à prendre en charge le DX12 Ultimate au niveau matériel, ainsi que les logiciels nécessaires pour en tirer parti. Avec cette mise à jour, NVIDIA devient également le premier et le seul fabricant de carte graphique à prendre en charge l’accélération GPU avec un driver public.Cette mise à jour inclut aussi la prise en charge de neuf nouveaux écrans compatibles G-SYNC.Le DirectX 12 Ultimate comprend le :- DirectX Raytracing (DXR) tier 1.1- Variable Rate Shading (VRS) tier 2- Mesh Shaders- Sampler FeedbackAvec cette mise à jour logicielle, Nvidia ajoute la prise en charge de l’accélération GPU, une nouvelle fonctionnalité qui a également été introduite par la mise à jour Windows 10 en mai 2020. L’accélération GPU permet aux cartes graphiques de gérer plus efficacement la lecture des vidéos et les calculs des jeux en gérant directement leur mémoire vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité peut également contribuer à améliorer les performances et à réduire la latence sur le matériel pris en charge., senior product manager chez Nvidia a déclaré :Le programme G-SYNC Compatible élargit l'écosystème G-SYNC.Les nouveaux écrans validés sont les suivants :- AOC AG273F1G8R3- ASUS VG27AQL1A- Dell S2421HGF- Lenovo, G24-10- LG 27GN950- LG 32GN50T/32GN500- Samsung 2020 Odyssey G9- Samsung 2020 Odyssey G7 27"- Samsung 2020 Odyssey G7 32"Téléchargez les drivers Nvidia ici