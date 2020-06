Hello tout le monde,Nouvel article pour vous montrer le déballage "tout frais" que je viens de réaliser pour l'édition BIG IDEA de Little Town Hero sur PS4.Un jeu de Game Freak (vous savez... pokémon) !Little Town Hero vous met dans la peau d'un jeune homme chargé de protéger son village contre une invasion de monstre. Remportez des combats au tour par tour contre les monstres, faites vous aider des habitants durant les affrontements et découvrez les secrets du village.L'édition BIG IDEA est disponible sur AMAZON : https://amzn.to/2B54bY6 Voici le UNBOXINNNNNNG :